Про це він розповів на своєму каналі.

«Які я бачу основні проблеми, реально основні проблеми? По-перше, у геополітиці та у військово-політичному плані Україна не скористалася чинником часу. Фактор часу був у 2022 році навесні та восени, у 2023 році восени і цього року у листопаді. Нині з’явилось світло в кінця тунелю. Подивимося, як це фактично реалізовуватиметься. Але що це означає? Це означає, що у 2022 році ми могли у війні перемогти, у 2023 році – перемогти чи виграти, а зараз Трамп дає нам шанс у війні виграти, вийти з війни, вигравши її», – стверджує Олег Старіков.

За словами експерта, перемогти та виграти – це два різні значення. Перемогти, пояснює він, – це беззаперечна капітуляція супротивника, як було у Другій світовій війні, а виграти – це вийти з війни з досягненням своїх ключових цілей.

Щодо політичної складової, зазначає експерт, то восени 2023 року у нас зникла мета війни, у 2022 році вона ще була, але зараз її ніхто не може назвати. За його словами, основну проблему можна описати так: верхи не можуть сформулювати політичні цілі війни, а низи не хочуть бусифікуватися.

«Ми зараз говоримо про війну визвольну, справедливу. Ми про це говоримо. Чому до 2023 року проблем із добровольцями у нас не було? Бо народ бачив, що війна справедлива, що є цілі, яких треба добиватися, і йшов у військкомати. Але верхи не поставили мети, тому отримали з мобілізації те, що отримали», – підсумовує Олег Старіков.

