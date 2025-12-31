Новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає продовження рейсу "Гуцульщина" до високогірного Рахова з 28 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.
Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Закарпатській області набрав чинності після ряду змін у маршрутах популярного пасажирського складу №95/96 "Гуцульщина".
Пасажири тепер можуть дістатися до Рахова, найвисокогірнішого міста України, а також скористатися зупинкою в Квасах, відомих своїми мінеральними джерелами та санаторієм.
Рішення продовжити маршрут прийняли в "Укрзалізниці" після врахування побажань пасажирів, які прагнуть зручнішого доступу до Карпат у зимовий період.
За новим графіком руху поїздів у Закарпатській області, "Гуцульщина" курсує від Києва до Ясіня і далі до Рахова. Нововведення також враховують потребу пасажирів у комфортному пересуванні.
Саме тому перевізник подбав про зменшення проміжних пересадок та оптимізація часу в дорозі, які дозволяють економити час доїзду.
Крім №95/96 "Гуцульщина", до Рахова продовжують курсувати №143/144 "Суми – Рахів", №55/56 "Київ – Рахів" та приміський №6441/6442 "Коломия – Ділове".
В "Укрзалізниці" радять планувати подорожі заздалегідь та враховувати оновлений розклад, щоб уникнути незручностей.
Нагадаємо, що раніше компанія також почала готувати пасажирів до змін у тарифах. За словами заступника голови наглядової ради УЗ Сергія Лещенка, система компенсації збитків пасажирських перевезень через вантажні перевезення більше не працює.
