Новий графік руху поїздів у Закарпатській області додав зручності до подорожей тих, хто їде до Карпат на відпочинок чи до рідних.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає продовження рейсу "Гуцульщина" до високогірного Рахова з 28 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Закарпатській області набрав чинності після ряду змін у маршрутах популярного пасажирського складу №95/96 "Гуцульщина".

Пасажири тепер можуть дістатися до Рахова, найвисокогірнішого міста України, а також скористатися зупинкою в Квасах, відомих своїми мінеральними джерелами та санаторієм.

Рішення продовжити маршрут прийняли в "Укрзалізниці" після врахування побажань пасажирів, які прагнуть зручнішого доступу до Карпат у зимовий період.

За новим графіком руху поїздів у Закарпатській області, "Гуцульщина" курсує від Києва до Ясіня і далі до Рахова. Нововведення також враховують потребу пасажирів у комфортному пересуванні.

Саме тому перевізник подбав про зменшення проміжних пересадок та оптимізація часу в дорозі, які дозволяють економити час доїзду.

Крім №95/96 "Гуцульщина", до Рахова продовжують курсувати №143/144 "Суми – Рахів", №55/56 "Київ – Рахів" та приміський №6441/6442 "Коломия – Ділове".

В "Укрзалізниці" радять планувати подорожі заздалегідь та враховувати оновлений розклад, щоб уникнути незручностей.

Нагадаємо, що раніше компанія також почала готувати пасажирів до змін у тарифах. За словами заступника голови наглядової ради УЗ Сергія Лещенка, система компенсації збитків пасажирських перевезень через вантажні перевезення більше не працює.