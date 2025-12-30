Дефіцит продуктів у Одеській області буде спостерігатися в 2026 році на популярний товар, який полюбляють українці, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Улюблене сало українців перетворилося на справжній делікатес. Ціни на продукт злетіли: за кілограм зараз просять від 200 до 700 гривень залежно від сорту. Середня вартість уже перевищила 250 гривень, хоча ще рік тому за кіло давали 164 гривні.

Причини підвищення цін:

Перша причина — різке скорочення поголів'я свиней через війну та африканську чуму. Україна втратила близько 40% тварин за останні роки, що створило серйозний дефіцит продуктів у Одеській області та на ринку інших регіонів.

Друга причина — економічна невигідність утримання свиней для приватних господарств.

Третя причина — дефіцит саме сала, а не свинини загалом. Великі промислові підприємства не вирощують свиней до великої ваги, коли накопичується товстий шар жиру.

Перебої з електропостачанням підвищують собівартість виробництва в середньому на близько 10%. Хоча більшість великих підприємств мають резервні джерела живлення, встановлені генератори покривають лише 50–60% від реальних потреб.

Витрати на пальне для їхньої роботи виробники змушені закладати у кінцеву ціну продукції. Особливо критичною є стабільна подача електроенергії для вентиляційних систем у свинарниках, адже у разі їх зупинки створюються небезпечні умови утримання тварин через накопичення аміаку.

Водночас експерти наголошують, що блекаути не є головною причиною подорожчання. Значно сильніший вплив на ринок має поширення африканської чуми свиней та загальний дефіцит сала, що й формує основний ціновий тиск.

