Фахівці радять споживачам перевірити лічильники та економити воду, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Рені готується до підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

З 1 січня 2026 року зміняться ціни на водопостачання та водовідведення через зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії.

За новими розрахунками, кубічний метр води коштуватиме 38,87 грн, що на 7,2% більше за чинний тариф — 36,26 грн. Водовідведення подорожчає на 17,4%, до 47,62 грн/м³ порівняно з 40,56 грн.

У КП «Водоканал» Ренійської міської ради пояснюють, що існуючі тарифи покривають лише 91% реальних витрат підприємства. Індексація мінімальної зарплати до 8647 грн, підвищення прожиткового мінімуму до 3328 грн та подорожчання електроенергії роблять коригування необхідним для стабільної роботи систем.

У 2026 році підприємство планує надати понад 478 тисяч м³ води та 255 тисяч м³ каналізаційних послуг. Мешканці минулого року відмовилися від підвищення тарифів і створили ініціативну групу. Тоді міськрада залишила пільгову ціну — 27 гривень за 1 м³ води та стоків, різницю відшкодовуватимуть із місцевого бюджету.

Крім того, в Одеській області також дорожчають продукти. Середні ціни на основні товари споживчого кошика показують стабільне зростання. Експерти радять відстежувати пропозиції мереж, порівнювати вартість та планувати закупівлі, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

