Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області забезпечує умови для відновлення соціальних навичок.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надає державну підтримку у вигляді тимчасового проживання в спеціально облаштованих приміщеннях, повідомляє Politeka.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, домівка доступна на строк до 12 місяців за рахунок державного бюджету.

Програма допомагає переселенцям відновлювати самостійність та відчувати безпеку, пропонуючи помешкання з усіма необхідними умовами для повсякденного життя.

Жителі можуть самостійно готувати їжу, отримувати підтримку у веденні домашнього господарства та користуватися консультаціями фахівців незалежно від форми власності приміщення.

Скористатися програмою можуть усі, хто має потребу, після звернення до уповноважених органів або включення в Реєстр надавачів та отримувачів соцпослуг. Послугу надають фізичні та юридичні особи, які відповідають критеріям Кабінету Міністрів і мають власні або орендовані приміщення для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області забезпечує умови для відновлення соціальних навичок, підтримки у складних життєвих ситуаціях і відчуття стабільності для людей, які втратили домівку через війну.

Програма також передбачає супровід і консультації під час проживання, що сприяє інтеграції в громаду та адаптації до нового середовища. Місцеві органи влади разом із соціальними службами контролюють, щоб житло використовувалося ефективно і безпечно.

Крім того, в Одеській області також можна отримати безкоштовні продукти. Там зазначили, що щодня центр формує не більше ніж 50 наборів з харчами. Першочергове право мають люди, які нещодавно прибули до регіону.

