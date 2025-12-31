Графік відключення світла на 1 січня в Сумській області може коригуватися з технічних причин.

Графік відключення світла на 1 січня в Сумській області оприлюднили напередодні новорічних свят, аби мешканці могли заздалегідь спланувати день і підготуватися до тимчасових обмежень електропостачання, повідомляє Politeka.

За офіційною інформацією Сумиобленерно, у місті Охтирка планові роботи триватимуть 1 січня 2026 року з 08:00 до 17:00. Дані сформовані на основі повідомлень, опублікованих 26 грудня 2025 року в різний час, і стосуються житлових будинків у кількох районах міста.

До переліку потрапили адреси на вулицях гетьмана Сагайдачного, Заводській, Перемоги, Короленка, Братському провулку, Холодноярській, Шевченка, Криничному, Лугова, Гірський, Юрія Самброса, Михайла Арцибашева, 93-ї Бригади Холодний Яр, Тростянецькій, Хліборобській та 8 Березня. Відключення охоплять будинки з різною нумерацією, включно з літерами «А» та «Б».

Повний список адрес у місті Охтирка, де заплановане припинення електропостачання 01.01.2026 з 08:00 до 17:00:

гетьмана Сагайдачного: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 25Б, 27, 27А

Заводська: 188, 186, 184, 182, 180, 178, 176, 174, 172Б, 172А, 172, 170Б, 170А, 170, 168, 166, 164, 162, 161, 160, 159, 158, 156, 154, 152, 150А, 150, 148, 143, 142, 141, 140А, 138, 136, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124А, 124, 123, 122, 121, 120, 118, 117, 116, 115Б, 115А, 115, 113, 112, 111, 110А, 110, 108, 107, 106, 105, 104, 102, 100, 98А, 98, 97, 96, 95А

93-ї Бригади Холодний Яр: 104, 105, 106, 143, 151

Перемоги: 180, 179, 178, 177А, 177, 176, 175А, 175, 174, 173А, 173

Короленка: 89, 87, 85, 83, 22А, 22

Братський: 10А, 10Б, 12, 14, 18, 20, 22

Холодноярська: 109, 94, 92

Шевченка: 104, 102

Криничний: 23, 22, 21

Лугова: 81, 79

Гірський: 1, 1А, 2, 3, 4, 5

Юрія Самброса: 12

Михайла Арцибашева: 1

Хліборобський: 4

Тростянецький: 76

8 Березня: 14А

Енергетики просять жителів врахувати ці обмеження, за можливості зменшити навантаження на мережі після відновлення подачі та стежити за оновленнями, адже графік відключення світла на 1 січня в Сумській області може коригуватися з технічних причин.

