Подорожчання продуктів у Одеській області відчутно вплинуло на молочні, овочеві та бакалійні товари, повідомляють експерти ринку, повідмляє Politeka.

Сім’ї та домогосподарства вже відзначають підвищення витрат на базові продукти, що формує додатковий фінансовий тиск.

Серед молочних виробів найбільше зросла ціна сметани «Президент» 15% (350 г). У середньому вона коштує 56,79 грн, тоді як у різних мережах показники коливаються від 54,70 до 58,99. Порівняно з листопадом, вона подорожчала на 4,33, що відображає загальну тенденцію росту цін у цьому сегменті.

Овочі також стали дорожчими. Буряк сьогодні в середньому коштує 10,43 грн за кілограм. Найнижча вартість зафіксована у Auchan — 7,50, а максимальна в Megamarket — 15,90. Зростання відносно попереднього місяця склало 0,70, що підкреслює сезонну динаміку та вплив логістики на кінцеву ціну.

Серед бакалії найбільше змінилася гречка. Середня вартість на кілограм зараз складає 47,85 грн, у порівнянні з листопадом вона піднялася на 4,03. Найдоступніший варіант пропонують у Auchan (39,90), а найдорожчий — у Megamarket (61,70). Зростання вартості зумовлене поєднанням сезонних факторів і підвищення витрат на доставку.

Фахівці радять споживачам планувати покупки заздалегідь, звертати увагу на різницю у вартості по різних торгових точках та обирати оптимальні пропозиції. Подорожчання продуктів у Одеській області впливає на бюджет більшості домогосподарств, особливо тих, хто регулярно купує базові харчі для сім’ї.

Крім того, експерти прогнозують, що на початку наступного місяця деякі овочі та крупи можуть продовжити зростати в ціні, тому варто слідкувати за офіційними оголошеннями магазинів та аналітичними звітами щодо вартості товарів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.