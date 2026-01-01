Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області поєднуються з іншими видами підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області надає гуманітарна ініціатива «Гостинна Хата» для представників соціально вразливих категорій, повідомляє Politeka.net.

Відомості про умови отримання опублікували на офіційній Facebook-сторінці організації.

Там зазначено, що центр щоденно формує до 50 продуктових наборів.

Перевагу мають люди, які нещодавно прибули до регіону. Для них допомога передбачена один раз на місяць упродовж перших трьох місяців після реєстрації.

Інші категорії можуть звертатися раз на два місяці. Йдеться про матерів-одиначок, родини з вагітними жінками, самотніх осіб віком від 70 років, подружні пари пенсійного віку, громадян з інвалідністю I або II групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремі правила діють для переселенців із Херсона. Вони можуть обрати отримання набору або в «Гостинній Хаті», або в центрі «Вільні Разом». Звернення до одного осередку унеможливлює повторне отримання в іншому протягом 60 днів.

Окрім цього, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області поєднуються з іншими видами підтримки. Зокрема, дитяче харчування видають раз на місяць. За наявності потреб також доступні підгузки, гігієнічні засоби, медичне приладдя та базові ліки.

В організації також наголошують на тому, що допомогу отримують виключно внутрішньо переміщені особи, які виїхали з територій активних бойових дій та стали на облік у період з 2022 по 2025 роки. Програма спрямована на покриття базових потреб і підтримку людей у складних життєвих обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.