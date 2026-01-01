Особа очікує своєї черги на безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі або компенсацію.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі доступне окремим категоріям громадян, які потребують державної підтримки, повідомляє Politeka.

Якщо надання приміщення неможливе, закон передбачає грошову компенсацію. Соціальні квартири надають людям з інвалідністю, тяжкими хворобами та тим, хто проживає в аварійних або непридатних будинках.

Допомогу також можуть отримати діти-сироти після завершення навчання, переселенці без власної нерухомості та сім’ї, де житлова площа менше ніж сім квадратних метрів на людину. Першочергово підтримку надають громадянам із низьким доходом, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Станом на 2025 рік позачергове право на соціальне житло мають сім’ї загиблих військовослужбовців, ветерани та учасники бойових дій, реабілітовані жертви політичних репресій, особи з інвалідністю через війну. До списку включені також постраждалі від Чорнобильської катастрофи, діти-сироти, діти з інвалідністю, люди, постраждалі від стихійних лих, та багатодітні родини з п’ятьма і більше дітьми.

Мінімальна площа житла становить 13,65 квадратного метра на особу. За потреби органи місцевого самоврядування можуть збільшити її або надати окремий будинок. Приміщення можуть бути кімнатами в комунальних квартирах, окремими квартирами або житловими будинками.

Соцжитло не переходить у приватну власність і надається виключно за договором соціального найму, що визначає права та обов’язки сторін.

Щоб отримати послугу, громадянин подає документи до місцевого органу влади, підтверджуючи пільги або складні життєві обставини. Після перевірки умов проживання житлова комісія приймає рішення про взяття на облік. Особа очікує своєї черги на безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі або компенсацію.

Прийом заяв здійснюється відповідно до встановленого порядку та наявності вільних приміщень.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.