Подорожчання продуктів у Запоріжжі обумовлене поєднанням сезонних факторів, витрат на доставку та зростанням попиту.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує набиратиобертів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Середні ціни на продукти у Запоріжжі за останній місяць збільшилися, найбільше подорожчали овочі, молочні вироби та крупи.

Жовтий болгарський перець, один із найбільш затребуваних овочів, нині коштує в середньому 280,54 грн за кілограм. У різних супермаркетах вартість відрізняється: Metro пропонує 258,96, Auchan – 262,10, Novus – 269,00, а Megamarket – 332,10. За місяць вартість продукту зросла на 86,43, що свідчить про значні сезонні коливання та вплив логістики на ціноутворення.

Молочний сегмент також демонструє підвищення. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) у середньому коштує 98,96 грн, що на 3,47 більше, ніж у листопаді. У Megamarket продукт продають за 105,40, Metro – 95,50, Novus – 95,99. Індекс споживчих розцінок показує стабільний ріст вартості протягом грудня, із піковими коливаннями у середині місяця.

Серед круп зростання відзначається у пшона. Середня ціна зараз складає 32,87 грн за кілограм, що на 2,47 більше за листопадові показники. У магазинах Megamarket продукт продають за 32,20, Metro – 32,50, Auchan – 33,90. Щоденні коливання демонструють поступове вирівнювання вартості наприкінці місяця.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Запоріжжі обумовлене поєднанням сезонних факторів, витрат на доставку та зростанням попиту. Найбільш відчутне підвищення спостерігається серед овочів, тоді як молочні товари та крупи демонструють більш плавне збільшення.

Місцевим жителям важливо порівнювати ціни в різних мережах, щоб планувати покупки та вибирати вигідніші пропозиції.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.