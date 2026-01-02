Подорожчання проїзду в Ужгороді з кінця грудня стало однією з найобговорюваніших тем серед пасажирів та викликало різні реакції містян.

Подорожчання проїзду в Ужгороді офіційно набуло чинності з 27 грудня, тоді в міських автобусах почали діяти нові тарифи на перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Ужгороді означає, що вартість однієї поїздки при безготівковій оплаті становить 18 гривень. А при розрахунку готівкою пасажирам доводиться платити 23 гривні.

Попереднє коригування тарифів відбулося в червні 2024 року, тоді вартість квитка зросла з 12 до 15 гривень. Про це журналістам розповів начальник управління економічного розвитку міста Василь Цап, коментуючи рішення виконавчого комітету міської ради.

Містяни по-різному сприйняли зміни. Студентка Тетяна, яка щодня користується автобусом для поїздок до університету, зізнається, що спочатку майже не звернула уваги на нові цифри.

Вона розповіла, що завжди платить карткою, тому різниця стала помітною не одразу. Згодом дівчина побачила, що замість звичних 15 грн з рахунку списується 18. За її словами, безготівковий платіж не так відчутно бʼє по гаманці.

Схожої думки дотримується й пасажирка Богдана. Вона каже, що часто розраховується карткою і тому нові тарифи не стали для неї критичними.

За її словами, можливість обрати спосіб оплати дозволяє зекономити, адже за безготівковий розрахунок за проїзд обходиться дешевше, навіть після подорожчання в Ужгороді.

Свої спостереження озвучують і водії. Водій автобуса Андрій розповів, що масових скарг від пасажирів він не чув. За його словами, окремі люди згадували про те, що зарплати не зростають так швидко, як тарифи, проте загалом ситуація залишається спокійною.

Пояснюючи причини рішення, начальник Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради Василь Цап зазначив, що підвищенню тарифів передувало офіційне звернення перевізників.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання вартості проїзду в Івано-Франківській області: де з 1 січня доведеться розщедритися

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.