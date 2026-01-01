Безкоштовне житло для ВПО у Харкові забезпечує контроль за дотриманням усіх умов і гарантує безпечне перебування.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачає тимчасове проживання у спеціально обладнаних приміщеннях на строк до 12 місяців за рахунок державного бюджету, передає Politeka.

Як повідомляють у Міністерстві соцполітики, програма створена для того, щоб переселенці могли відновити самостійність і почуватися безпечно, отримуючи доступ до житла з усіма необхідними зручностями.

Особи, які користуються послугою, можуть самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, розвивати соціальні навички та отримувати підтримку фахівців або служб незалежно від форми власності приміщення.

Проживання українцям надають фізичні або юридичні особи, включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, які відповідають критеріям Кабінету Міністрів та мають власне або орендоване житло для тимчасового розміщення переселенців.

Програма також допомагає адаптуватися до нового середовища та отримати соціальну підтримку під час проживання. Місцеві органи влади контролюють процес розміщення, а соціальні служби надають консультації та супровід переселенців.

Програма також допомагає адаптуватися до нового середовища та отримати соціальну підтримку під час проживання. Місцеві органи влади контролюють процес розміщення, а соціальні служби надають консультації та супровід переселенців.

Таким чином, мешканці, які потребують допомоги, отримують не лише безкоштовну домівку, а також і підтримку у вирішенні повсякденних питань, що сприяє інтеграції у громаду.

Крім того, в Харківській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

