Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає різноманітні вакансії для людей старшого віку, які хочуть залишатися активними та отримувати додатковий дохід.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює вакансії у сфері доставки, обслуговування автозаправних станцій та фармацевтики, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найбільш привабливі пропозиції роботи для пенсіонерів у Харкові із сайту work.ua.

Однією з них є посада кур’єра в мережі кафе японської кухні «СушіБос» із зарплатою від 34 000 до 38 000 грн. Працівник може використовувати власний автомобіль або мотоцикл, а також транспорт компанії.

Дана робота для пенсіонерів у Харкові передбачає індивідуальний графік, зміни з 10:30 до 22:00, щоденну часткову виплату зарплати (50%), оплату палива та можливість отримувати чайові.

Вакансія підходить для літніх людей, які активно пересуваються містом і готові спілкуватися з клієнтами ввічливо та професійно.

Ще одна можливість - посада заправника або молодшого оператора АЗК на Дробицькому Яру в мережі ОККО із зарплатою 13 000.

Працівникам забезпечують офіційне працевлаштування з першого дня, своєчасну виплату зарплати, оплачувану відпустку та лікарняний, а також безкоштовне медичне страхування. Обов’язки включають заправку автомобілів, консультування клієнтів і підтримання чистоти на території АЗК.

Третій варіант - вакансія фармацевта в аптеці «Славутич». Для цієї посади потрібні знання фармакології та фармацевтичної опіки, а також базові навички роботи з ПК та 1С. Працівникам пропонують гнучкий графік, оплату у форматі ставка + премії, соціальний пакет, внутрішнє навчання та практику для студентів.

Дані пропозиції дозволяють старшому поколінню залишатися соціально активним і підтримувати фінансову стабільність.

