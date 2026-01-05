Під час проведення ремонтних робіт діятимуть графіки відключення світла в Житомирській області на 6 січня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 6 січня діятиме через планові роботи та ремонти в електромережах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетичні служби інформують, що тимчасові обмеження в електропостачанні запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Такі заходи є необхідними для підтримання стабільної та безпечної роботи енергосистеми.

У зв’язку з цим 6 січня в Житомирській області застосовуватимуться графіки відключення електроенергії на період проведення робіт. З 9 до 17 години обмеження вводяться в населеному пункті Граби за адресами:

Космонавтів 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31

Лісова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8

Сонячна 13, 14, 18, 26, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8

Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43

Зарічанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8

Незалежності 12

У той же самий часовий проміжок, з 9 до 17 години, вводяться знеструмленні у населеному пункті Кремне за адресами:

Грушевського 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4, 6, 7, 8

Зарічна 4, 8, 20, 3, 36, 39а, 6

Лесі Українки 1, 2, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 20, 24, 3, 8

Лісна 3

пр-к Ветеринарний 08

Також обмеження вводяться в населеному пункті Ходорівка з 10 до 16 години на вулицях:

Миру 1, 2, 4, 4а, 5а, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 7, 8, 9

Підлісна 13, 15

Вишнева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 9

У селі Сали знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00. На 8 годин поспіль вимикатимуть електрику за адресами:

Травнева 1,2

Івана Огієнка 1, 3, 11, 15, 17, 19, 23, 3, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 53а, 57, 59, 67, 7

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Житомирській області: як зростуть ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Житомирській області: коли нові ціни вдарять по гаманцям українців.

Як повідомляла Politeka, Уроки війни для світу: Житомир став центром обговорення нових викликів у сфері прав людини.