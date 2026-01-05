"Харківобленерго" зробилоо графіки відключення світла у Харківській області на 6 січня.

Графіки відключення світла у Харківській області на 6 січня вводяться через планові ремонтні роботи в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Харківобленерго", яке опублікувала пресслужба Люботинської міської територіальної громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Харківській області на 6 січня.

Обмеження електропостачання заплановані з 09:00 до 16:00 через ремонтні роботи в місті Люботин. Вимкнення стосуються таких адрес:

Провулок Державний: будинки 15/24, 15/А, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/А, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Провулок Пилипа Орлика: будинки 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8/3

Провулок Шаляпіна: будинки 1, 4, 4А, 5/9, 6, 7, 9, 11

Вулиця Технічна: будинки 1/А, 2/А, 3, 3/А, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/2, 6Б, 7, 12, 13, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/13, 23, 25/15

Провулок Технічний: будинки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

В’їзд Дубініна: № 3, 4

В’їзд Успішний: № 3, 5, 8/1

Вулиця Героїв Афганців: № 52, 61/26, 63, 65, 67

Провулок Героїв Афганців: № 1А, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9

Вулиця Караванська: № 53/30

Вулиця Короленка: № 41, 41А

Вулиця Одеська: № 3, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2, 24, 26, 27/54, 28/43, 30, 32, 34

Вулиця Олексія Гиренка: № 1/2, 1/9, 2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14/А, 15, 16/10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 34/16.

Графіки відключень "Харківобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

