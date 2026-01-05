У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана зменшити фінансове навантаження.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області цього сезону розпочинається в межах програми підтримки домогосподарств на зимовий період 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на покриття базових потреб та покращення умов проживання літніх мешканців регіону. Організатори наголошують на оперативності надання ресурсів, щоб люди змогли завчасно підготувати оселі до холодів.

Проєкт реалізують «Карітас Полтава» спільно з міжнародною католицькою організацією CRS Catholic Relief Services. Підтримка охоплює Полтавську й Зіньківську громади. Мобільні команди працюють за визначеним графіком, тому жителям радять стежити за офіційними оголошеннями.

Отримувачами визначені домогосподарства з уразливих категорій. Йдеться про осіб з інвалідністю I–II групи, громадян віком понад 60 років, людей з обмеженими можливостями від народження, а також одиноких батьків, вагітних жінок, матерів дітей до трьох років, родини з прийомними дітьми, пацієнтів із тяжкими захворюваннями та багатодітні сім’ї.

Для участі необхідно підготувати паспорт, податковий номер, довідку ВПО, реквізити IBAN і документи, що підтверджують відповідний статус. Підтримка надається один раз на домогосподарство за умови відсутності аналогічних виплат від інших структур.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана зменшити фінансове навантаження та забезпечити стабільність побуту в складний зимовий період. Мешканцям рекомендують заздалегідь зібрати необхідні папери, аби уникнути затримок і своєчасно отримати підтримку.

