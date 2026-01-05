Графіки відключень світла на 6 січня у Чернігові охоплює одразу кілька населених пунктів регіону.

Графіки відключення світла в Чернігові на 6 січня діятимуть в частині будинків міста через планові та технічні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на 31 грудня заплановані масштабні графіки відключення електропостачання, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

З 09:00 до 15:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє за адресами:

1-й Зарічний № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40

2-й Зарічний № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А

Вишнева № 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26

Гарамів № 3, 4, 5, 7, 9

Горобинова № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Дачне товариство Лелека № 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дьошина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 16а

Запрудна № 2

Зарічна № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киїнська — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша — № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Малинова — № 2, 5, 7, 9

Мурахтова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна — № 2, 31, 33, 11111

Павлівська — № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46

Перша Набережна — № 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Полянська — № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Солов’їна — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Шевченка — № 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169А, 171, 171А, 173, 173А, 173В, 175, 177, 177А, 179, 183, 185, 187, 191, 191А, 193, 195, 197, 199, 201

Шкільна — № 3А

З 09:00 до 17:00 вводяться обмеження через планові роботи. Світла не буде на вулицях:

1-й Кирила Розумовського № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2а, 4а

2-й Кирила Розумовського № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 7А

Авіаторів № 19

Батуринська № 16

Берегова № 4

Вишнева № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а

Волковича № 1, 3, 5, 11

Вороного Г. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21

Ганни Барвінок № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Гарамів № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Дмитра Бортнянського № 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забарівська № 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А

Захисників України — № 24, 25, 27А

Івана Виговського — № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 14, 15, 17, 18А, 18Б, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К

Івана Мазепи — № 48

Іоанна Максимовича — № 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16А

Кирила Розумовського — № 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 31–99, 101, 101А, 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157 (у т.ч. всі будинки з літерами)

Кривоноса 2-й — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58

Кривоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А

Липинського — № 62А

Лугова — № 51, 58

Механізаторів — № 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 42Б, 44, 46

Михайлофедорівська — № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 1Б, 16В

Оборонців Чернігова — № 21, 32, 32А, 36, 38, 40

Озерна — № 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11А

Олега Міхнюка — № 6, 8, 10, 10А, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41А/1, 41А/2, 41А, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 49

Олени Пчілки — № 3–42, 33А

Пантелеймонівська — № 12Б, 14, 19, 38, 40

Полуботка — № 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Радіозаводська — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Перша / Друга / Третя — всі зазначені будинки зі списку

Річкова — № 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А

Романа Бжеського — № 35–62, 41А

Рятувальників — № 14, 24

Сосницька — № 1–124 (у т.ч. всі будинки з літерами)

Сосницький — № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19

Степана Носа — № 4, 10–22, 2А, 20А

Східна — № 1, 1А, 7, 10, 11, 12, 17, 25, 27, 35, 57

Урожайна — № 45

Фабрична — № 3–52, 5А, 14А, 40А

Шкільна — № 2–20 (у т.ч. з літерами)

Яблунева — № 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8А

Яровий — № 9, 14А

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

