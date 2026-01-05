Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко оцінив ситуацію на фронті і заявив, що, ймовірно, основний удар буде на Запорізькому напрямку, де нам треба більше піхоти, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, ворог інтенсифікував ведення наступальних дій у бік Куп'янська, а речник цього напрямку Трегубов заявляв, що росіяни хочуть захопити місто до лютого. За його словами, росіяни вже стільки разів несли брехливі доповіді путіну про взяття Куп’янська, але знову їм доведеться йти і «звільняти» місто.

«Тому ситуація ускладнилася на Харківщині. Ворог таким чином прагне розтягнути нашу лінію оборони. Так само складно на Покровському напрямку і на Запорізькому, який, імовірно, може стати зараз пріоритетним для наступу ворога поряд з Покровським напрямком. Противник визначається з воєнною кампанією на перші тижні і місяці 2026 року. І, найімовірніше, це може бути Запорізький напрямок. Саме це цікавить ворога», – розповідає Олександр Мусієнко.

Принагідно експерт нагадує, ще колишній начальник воєнної розвідки Буданов, який тепер обіймає посаду голови ОП, попереджав про ризики на Запорізькому напрямку, а тепер там тривають оборонні дії.

«Звичайно, що оборонні рубежі є, але потрібно їх насичувати піхотою. Дрони всі задачі, на жаль, не вирішують. Як показує практика, все ж таки у грі ще артилерія, піхота, бронетехніка. Попри інновації і зміну війни, все ж таки класичні елементи відіграють важливе значення. Тому звичайно, на Запорізькому напрямку, я переконаний, наше командування все бачить і буде звертати, відповідно, увагу, як і на Покровському», – підсумовує Олександр Мусієнко.

