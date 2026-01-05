Врахуйтк час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 6 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 6 січня будуть діяти у низці населених пунктів регіону через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують АТ «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) з 8:30 до 14:30 знеструмлення очікують жителів села Гільці на вулицях:

Білозубова (б. 25, 27, 32),

Сковороди (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 38, 40),

Шевченка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

Шкільна (б. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14),

пров.Шкільний (б. 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 9, 11)

вул. Шкільна.

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, обмеження вводяться з 8 до 17 години в таких населених пунктах:

село Велике Болото вул. Заповідна (б. 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36)

село Мала Перещепина вулиці:

пров.Базарний (б. 4, 6, 8, 12),

Велика (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружби (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 69, 77),

Зелена (б. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квіткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клименка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

пров.Ламаний (б. 5, 9),

Ліва Каменна (б. 19),

Лісова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1 а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38),

Молодіжна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежності (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 100, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Новобудівницька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81а, 85, 87, 89, 91, 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74),

пров.Тупий (б. 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 11, 13),

Урожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченка (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

пров.Шевченка (б. 61, 67, 71, 110),

Шевченки (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкільна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32)

село Маньківка вул.Піщана (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

Також обмеження триватимуть з 8 до 17 години у населеному пункті Пологи. Вимкненння стосуються таких вулиць:

Мисанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселівка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселівська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49),

Ревазівська (б. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 6 січня.

