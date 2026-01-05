Тенденція до подорожчання продуктів у Київській області збережеться в найближчі тижні

Подорожчання продуктів у Київській області продовжує впливати на витрати домогосподарств, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікують на порталі Мінфін.

Місцеві аналітики ринку фіксують стабільне зростання вартості основних товарів харчування. Найбільше подорожчали гречка, молочні вироби та картопля, що безпосередньо відображається на щомісячних видатках родин.

За даними супермаркетів, середня вартість гречки нині становить 45,13 гривень за кілограм. В різних мережах показники коливаються: Auchan пропонує 38,30, Novus — 40,89, а Megamarket — 56,20. Порівняно з листопадом 2025 року середня позиція зросла на 1,56. Експерти пояснюють це сезонним зменшенням пропозиції та підвищенням витрат на імпорт і доставку.

Масло «Селянське» 72,5% також подорожчало, хоча зміни були мінімальними. Середня ціна за 200 грамів складає 118,09 грн, у Auchan — 114 гривень, а в Megamarket — 121,70. Минулого місяця вартість зросла лише на 0,03 грн, що демонструє стабільність у сегменті молочних виробів.

Овочі, зокрема картопля рожева, подорожчали більш помітно. Кілограм коштує 23,75 грн, у Auchan — 17,50, а в Novus — 29,99. Середня позиція зросла на 0,30 грн. Фахівці зазначають, що такі коливання пов’язані із сезонними факторами, попитом на локальні культури та різницею постачальників у регіоні.

Аналітики прогнозують, що тенденція до подорожчання продуктів у Київській області збережеться в найближчі тижні, особливо щодо популярних бакалій та овочів. Водночас громадянам радять стежити за акційними пропозиціями та порівнювати вартість у різних магазинах для ефективного планування бюджету.

Навіть незначні щомісячні коливання на базові товари безпосередньо впливають на фінансову стабільність родин із фіксованими доходами.

Рекомендація споживачам — купувати продукти заздалегідь та обирати вигідні пропозиції, щоб зменшити витрати.

