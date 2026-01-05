Подорожчання продуктів у Кривому Розі може продовжитись у січні 2026 року.

У Кривому Розі зафіксовано подорожчання продуктів, яке відчули місцеві жителі протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Основні зміни торкнулися овочів, круп та молочної продукції, демонструє сайт Мінфін.

Перець болгарський жовтий зараз продають у середньому по 243,25 грн за кілограм. У магазинах Auchan ціна становить 225 гривень, у Metro — 235, у Novus — 189, а Megamarket пропонує продукт за 324. Для порівняння, у листопаді середня вартість була 193,50, тобто за місяць вона піднялася на 43,95.

Довгий рис також додав у вартості. Середня вартість становить 60,80 грн за кілограм. Найдешевше зерно у Metro — 48,90, найдорожче у Novus — 78,99. Порівняно з листопадом, середня ціна підвищилася на 0,05.

Молочні продукти, зокрема сметана «Президент» 15% (350 г), подорожчали до 55,19 грн у середньому. Розцінки по магазинах коливаються від 49,90 (Auchan) до 58,99 (Novus). У листопаді середня вартість складала 51,64, тобто зростання за місяць — 5,73.

Аналітики пояснюють зростання витрат сезонними коливаннями, збільшенням цін на транспортування, логістику та електроенергію. Також впливає підвищення собівартості продукції через витрати на матеріали та пакування.

Для споживачів це означає необхідність уважно планувати покупки та порівнювати розцінки у різних мережах. Попит на овочі та молочні товари залишається стабільним, тому цінові коливання можуть зберігатися і на початку нового року.

Експерти прогнозують, що подорожчання продуктів у Кривому Розі може продовжитись у січні 2026 року. Планування бюджету та моніторинг акцій допоможуть зменшити вплив зростання цін на сімейний кошик.

