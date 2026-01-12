Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області доповнюються іншими видами підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області надає гуманітарна ініціатива «Гостинна Хата» для соціально вразливих жителів регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про порядок отримання оприлюднили на офіційній Facebook-сторінці організації. Там вказано, що щодня формують до пів сотні продовольчих наборів.

Першочергово підтримку отримують громадяни, які нещодавно прибули до регіону. Для цієї групи передбачено одну видачу щомісяця протягом трьох місяців після реєстрації.

Інші заявники можуть звертатися раз на два місяці. До переліку входять матері, які самостійно виховують дітей, родини з вагітними, люди віком від 70 років, подружжя пенсійного віку, особи з інвалідністю першої або другої групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремий порядок діє для переселенців із Херсона. Вони обирають отримання допомоги або в «Гостинній Хаті», або в центрі «Вільні Разом», при цьому повторне звернення до іншого пункту можливе лише через 60 днів.

Окрім цього, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області доповнюються іншими видами підтримки. Зокрема, раз на місяць видають дитяче харчування, а за потреби — підгузки, засоби гігієни, медичні вироби та базові медикаменти.

В організації уточнюють, що допомога призначена внутрішньо переміщеним особам з територій активних бойових дій, які стали на облік у період з 2022 по 2025 роки, і спрямована на покриття щоденних потреб у складних умовах.

Представники ініціативи радять заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи та наявність наборів через офіційні сторінки організації, щоб уникнути черг і непорозумінь.

