Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області розпочинається з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили депутати Канівської міської ради разом із виконавчим комітетом під час засідання.

Згідно з оновленими розрахунками, вартість одного кубометра централізованого водопостачання становитиме 55,74 гривні. Послуга водовідведення коштуватиме 38,28 гривні. Окремо переглянули плату за поводження з побутовими відходами — вона зросте орієнтовно на 17 відсотків.

Для мешканців багатоквартирних будинків із контейнерною системою щомісячний платіж за вивезення сміття складе 48,14 гривні з людини. У приватному секторі діятимуть різні ставки: за наявності контейнера — 48,14 грн, без нього — 40,02. Також визначили ціни на транспортування одного кубометра змішаних відходів: 127,49 гривні для населення, 138,74 — для бюджетних установ, 182,48 — для інших споживачів.

Начальник профільного відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергоефективності Дмитро Балан пояснив, що коригування базується на економічних розрахунках підприємств. За його словами, вплинули підвищення мінімальної зарплати, зростання вартості електроенергії, податкове навантаження, а також подорожчання пального й матеріалів.

У міській раді наголошують, що частину витрат для вразливих категорій покриють субсидії та пільги. Це дозволить комунальним службам працювати стабільно, своєчасно виплачувати заробітну плату та підтримувати інженерні мережі у належному стані.

Експерти радять жителям заздалегідь коригувати сімейний бюджет, стежити за оновленнями щодо державної допомоги й не затягувати з оплатою рахунків. Зазначається, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання, каналізації та утилізації відходів протягом наступного року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.