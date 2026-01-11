Дефіцит продуктів у Харкові й надалі залишатиметься фактором, який формує ситуацію на полицях супермаркетів.

Дефіцит продуктів у Харкові стає помітним на окремі товари щоденного попиту, зокрема на соняшникову олію, повідомляє Politeka.net.

Експерти пояснюють ситуацію скороченням обсягів виробництва насіння та зростанням витрат на логістику й енергоносії, що напряму впливає на формування вартості у торговельних мережах.

Аналітики зазначають, що подорожчання відбувається без різких стрибків і залежить від сукупності економічних факторів. Соняшникова олія залишається орієнтованою на експорт, тому внутрішні ціни тісно пов’язані зі світовими котируваннями та загальною фінансовою ситуацією.

Додатковий тиск створюють коливання курсу гривні, витрати на транспортування та виробничі процеси. Перебої з електропостачанням також підвищують собівартість, що відображається на кінцевому ціннику для покупців.

За прогнозами фахівців, у разі зростання курсу долара до 50 гривень вартість літра олії може наблизитися до 100 гривень. Водночас різкого подорожчання не очікують, оскільки виробники намагаються зберегти платоспроможність споживачів.

Протягом 2025 року цей продукт уже додав у ціні близько 20 гривень, що свідчить про стійку тенденцію. У Всеукраїнській аграрній раді наголошують, що загальнонаціональної нестачі не прогнозують, адже внутрішній ринок забезпечений сировиною.

Фермери звертають увагу на інший ризик — менший урожай соняшнику у 2025 році, який може локально обмежити пропозицію. За їхніми словами, саме виробничі витрати та логістика, а не дефіцит насіння, відіграють ключову роль у ціноутворенні.

Аналітики радять покупцям уважно планувати витрати, порівнювати пропозиції різних магазинів і користуватися знижками, щоб мінімізувати вплив подорожчання. Водночас дефіцит продуктів у Харкові й надалі залишатиметься фактором, який формує ситуацію на полицях супермаркетів.

