Заплановані масштабні планові відключення електропостачання, тому було складено графіки відключення світла в Сумах на 13 січня.

Графіки відключення світла в Сумах на 13 січня діютимуть за низкою адрес, тому варто знати, де саме діютимуть обмеження, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У Сумах на 13 січня заплановано масштабні планові відключення електроенергії, графіки охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста.

З 08:00 до 16:00 обмеження введуть в будинках, що знаходяться за адресами:

Виноградна — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40;

Веретенівська — 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Липовий — 9.

З 08:30 до 14:30 вимкнення в Сумах будуть діяти на вулицях:

Заливна — 1, 1/1, 1/2, 1/3, 7/1;

Івана Сірка — 7/2, 9, 32;

Михайла Лушпи — 9, 11;

1-ша Севастопільська — 20.

З 09:00 до 17:00 стануться знеструмлення на таких вулицях:

Володимира Голубничого — № 13–17, 18, 19–21, 22–27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 36;

Доватора — № 1–13, 14, 14А, 15–20;

Квітки Цісик — № 1–6;

Курортна — № 1–25 (у т.ч. 5А, 7А, 19А);

Софії Русової — № 1, 2, 8;

Садове товариство «Барaнівка-1» — № 192, 193, 203;

Садове товариство «Економіст» — № 7, 23, 88, 94–96, 113;

Садове товариство «Автомобіліст» — № 6, 12;

Садове товариство «Зв’язківець-1» — № 92;

Садове товариство «Озерний» — № 164;

Садове товариство «Мебельщик» — № 1;

Садове товариство «Кооператор-1» — № 57/58.

З 08:30 до 16:30 триватимуть знеструмлення у будинках за адресами:

Вигонопоселенська — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117;

Металургів — 1, 38, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81/1, 81А, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/2, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

Степаненківська — 1, 20, 20/2, 22, 28/1, 30, 47/1, 49, 57;

1-ша Степаненківська — 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59;

Колесниківська — 1, 2, 2/2, 3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17;

Григорія Квітки-Основ’яненка — 1–17;

Агатангела Кримського — 1–12, 14, 14/1, 16, 18, 18А;

Павла Зайцева — 1, 2, 2/1, 4, 5, 9, 11, 11А, 13, 15;

Білопільська — 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 501Z;

Віталія Терещенка — 23, 25, 27, 29, 31А, 33;

Виговського — 3.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

