Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що колись Трамп з Європою і Китаєм якось змусять путіна закінчити війну, але поки що він тільки розповідає дивні речі про те, що росія хоче добра Україні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я вірю, що до кінця своєї каденції, скажімо, до якогось умовного 20 січня 2029 року Трамп дійсно зможе змусити путіна зупинити війну. Ось у це я вірю. Я не кажу, що це буде на хороших для нас умовах. Я не кажу, що це буде завтра чи навіть наступного року. Але чомусь у цьому сенсі я у Трамп вірю. Не він один, а разом із європейцями, разом із китайцями, разом із ким завгодно, в обмін на щось, якось… Це мій політичний прогноз, що Трамп зможе це зробити. Але не тому, що він молодець, а тому, що це вже стане чимось об'єктивним», – стверджує Михайло Шейтельман.

А поки що, констатує він, ми маємо зустріч Зеленського та Трампа у Мар-а-Лаго, і головне – що нашого президента не відправили додому без обіду, переговори були. На пресконференції до переговорів, зазначає експерт, Трамп не ставив ультиматумів, що ось зараз вимагає підписати мирний план, але він сказав і дуже багато дивних речей, наприклад, що росія хоче миру, що є абсолютною брехнею.

Загалом, міркує він, це виглядало як спроба знову поговорити, але вже на пресконференції після переговорів із заяв Трампа ми побачили, що все, як завжди, і це невиліковно. Єдиний плюс, наголошує експерт, у тому, що пресконференція з путіним в Анкориджі тривала 11 хвилин, а із Зеленським у Мар-а-Лаго – 23 хвилини, тобто у Трампа з'явився улюбленець.

«Тепер нам залишається сподіватися лише на Збройні сили України. Сподіваюся, що ми всі протверезіємо від цього дебілізму, дегенератизму і всього, що сказав Трамп. Виявляється, весь цей час путін допомагав розвивати Україну, поставляючи нам дешеві енергоносії, з чим усіх і вітаю», – підсумовує Михайло Шейтельман.

