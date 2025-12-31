Новий графік руху поїздів у Рівненській області запроваджено через святкові дні, щоб пасажири могли комфортно подорожувати.

Новий графік руху поїздів у Рівненській області передбачає запуск 16 додаткових поїздів та скасування двох рейсів на деякі дні святкового періоду, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіцйній Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця", основний акцент компанія зробила на карпатському напрямку.

Все для того, аби забезпечити зручні поїздки на відпочинок та реабілітацію військових і сімей з дітьми. Деякі маршрути в січні також працюватимуть у рамках програми «3000 км Україною».

Новий графік руху поїздів у Рівненській області означає, що серед додаткових рейсів передбачено пасажирські склади з Києва до Рахова, Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Трускавця, Одеси, Дніпра, Ковеля, а також зі сполученням Одеса - Львів.

Традиційно, через наш регіон курсують склади київського напрямку до Львова та Ковеля. Новий графік руху поїздів у Рівненській області передбачає також зручні стиковки у Львові для подальших подорожей у Карпати.

Наприклад, №291 Київ - Львів має коротку пересадку на рейс Львів - Чоп, що проходить через гірські курорти. Аналогічно №289 Київ - Львів дозволяє комфортно дістатися до Ворохти, Яремче та Буковеля.

Також у святкові дні додадуть швидкісні рейси Київ - Луцьк та Київ - Харків, а з Дніпра до Львова призначать причіпні вагони. Також тимчасово змінюються номери рейсу Київ - Івано-Франківськ в обох напрямках.

Водночас, під час новорічних свят в нашому регіоні буде призупинено курсування окремих приміських електропоїздів. Наприклад, 1 січня скасовано рейс Луцьк - Здолбунів-Пасажирський.

