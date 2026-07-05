У межах проєкту гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається тим, хто її потребує найбільше.

У Запоріжжі розпочалася програма, що передбачає гуманітарну допомогу для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі Карітас.

Ініціатива створена, щоб підтримати літніх людей, які опинилися у складних умовах через війну та економічні труднощі. Програма гарантує базові ресурси та безпечні умови для проживання під час холодного сезону.

За умовами проєкту, допомогу отримають домогосподарства, які відповідають трьом критеріям. Перший — житло з незначними пошкодженнями після 24 лютого 2022 року, розташоване у місті або регіонах із відносно стабільною безпекою.

Другий — родини, де середній дохід на одну особу менший за 6318 гривень або мешканці втратили основне джерело доходу.

Третій — домогосподарства, які раніше не користувалися підтримкою на ремонт від уряду, фонду «ЄВідновлення» чи благодійних організацій.

Особлива увага приділяється літнім громадянам із обмеженою мобільністю, особам із інвалідністю, пацієнтам із тяжкими захворюваннями, самотнім людям старше 60 років.

Також до категорії отримувачів потрапляють домогосподарства, де проживає одна або дві літні особи без підтримки родичів, самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні сім’ї з трьома й більше дітьми, вагітні жінки та матері з малими дітьми.

У межах проєкту гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається тим, хто її потребує найбільше. Програма допомагає забезпечити стабільність побуту та базові умови для життя навіть у складних обставинах.

Організатори закликають літніх людей та їхніх родичів стежити за графіком видачі допомоги та завчасно підготувати необхідні документи для отримання підтримки.

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