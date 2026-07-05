В рамках проекта гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется тем, кто в ней нуждается больше всего.

В Запорожье началась программа, предусматривающая гуманитарную помощь пенсионерам, сообщает Politeka.

Об этом говорится в официальном Телеграмм-канале Каритас.

Инициатива создана, чтобы поддержать пожилых людей, оказавшихся в сложных условиях из-за войны и экономических трудностей. Программа гарантирует базовые ресурсы и безопасные условия проживания во время холодного сезона.

По условиям проекта, помощь получат домохозяйства, отвечающие трем критериям. Первый – жилье с незначительными повреждениями после 24 февраля 2022 года, расположенное в городе или регионах с относительно стабильной безопасностью.

Второй — семьи, где средний доход на одного человека меньше 6318 гривен или жители потеряли основной источник дохода.

Третий — домохозяйства, ранее не пользовавшиеся поддержкой на ремонт от правительства, фонда «Евосстановление» или благотворительных организаций.

Особое внимание уделяется пожилым гражданам с ограниченной мобильностью, лицам с инвалидностью, пациентам с тяжелыми заболеваниями, одиноким людям старше 60 лет.

Также в категорию получателей попадают домохозяйства, где проживает один или два пожилых без поддержки родственников, одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи с тремя и более детьми, беременные женщины и матери с малыми детьми.

В рамках проекта гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется тем, кто в ней нуждается больше всего. Программа помогает обеспечить стабильность быта и базовые условия жизни даже в сложных обстоятельствах.

Организаторы призывают пожилых и их родственников следить за графиком выдачи помощи и заранее подготовить необходимые документы для получения поддержки.

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