Надбавка до пенсії у Дніпропетровській області можна отримати як додаток до основних виплат.

Надбавка до пенсії у Дніпропетровській області доступна окремим категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Таку доплату призначають відповідно до чинного законодавства після подання заяви та документів, що підтверджують відповідний статус.

Право на отримання мають Герої України, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, а також борці за незалежність України ХХ століття, реабілітовані згідно із законом.

Інформацію про це надає ПФУ.

Надбавка до пенсії у Дніпропетровській області встановлюється як доплата до основної виплати. Її розмір визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для окремої категорії борців за незалежність передбачений спеціальний порядок нарахування.

Звернутися можна одразу після виникнення відповідного права. Якщо документи подані не пізніше ніж через 12 місяців, кошти призначають із дати його набуття. В інших випадках виплату встановлюють із дня звернення.

Подати заяву дозволяється особисто, поштою або в електронному форматі. Якщо пакета документів недостатньо, Пенсійний фонд повідомляє заявника про необхідність надати додаткові підтвердження. За умови їх подання протягом трьох місяців початкова дата звернення зберігається.

Після збільшення прожиткового мінімуму відповідні доплати перераховують автоматично. Для окремих категорій одержувачів також передбачене щорічне підвищення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

У разі смерті людини, яка мала право на таку виплату, непрацездатні члени її родини можуть оформити частину надбавки. Розмір залежить від кількості утриманців і визначається чинними нормами законодавства.

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