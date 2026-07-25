Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників приватних осель, які готові тимчасово прихистити людей, що були змушені покинути рідні домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із актуальних варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Для поселення пропонують будинок із чотирма кімнатами, де можуть проживати близько п'яти людей. Помешкання обладнане пічним опаленням, має криницю, господарські споруди, погріб, город і фруктовий сад. Водночас централізованого водопостачання та газу немає. Господарі просять майбутніх мешканців підтримувати належний стан оселі.

Ще одна пропозиція доступна у Вінниці. Власники готові безоплатно поселити жінку разом із дитиною за умови попередньої домовленості та дотримання узгоджених правил проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти й у селі Гонорівка Ямпільського району. Там родині пропонують просторий будинок із чотирма кімнатами, пічним опаленням, водою, гаражем і земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санвузол облаштований на подвір'ї.

Фахівці радять перед заселенням уважно ознайомитися з умовами, уточнити термін перебування, перелік побутових зручностей та переконатися, що оголошення залишається актуальним. Це допоможе уникнути непорозумінь після переїзду.

Перелік доступних адрес регулярно оновлюється, тому охочим рекомендують не зволікати зі зверненням. Через високий попит окремі помешкання знаходять нових мешканців упродовж кількох днів.

Джерело: Допомагай

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