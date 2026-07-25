Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане виключно зі збільшенням виробничих витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть запровадити після завершення громадського обговорення та розгляду питання виконавчим комітетом міської ради, повідомляє Politeka.net.

Ініціатором перегляду вартості вивезення побутових відходів стало ТОВ «ЕКОСТАЙЛ», яке подало оновлені економічні розрахунки.

Підприємство пояснює необхідність змін суттєвим подорожчанням дизельного пального. Саме витрати на паливо залишаються однією з основних складових собівартості збору й транспортування сміття, тому чинні розцінки вже не покривають реальних видатків.

Відповідний проєкт оприлюднили на офіційних ресурсах міської ради. Після завершення процедури обговорення документи передадуть на розгляд виконавчого комітету, який і ухвалить остаточне рішення.

Якщо пропозицію підтримають, для жителів багатоквартирних будинків щомісячна плата становитиме 89,45 гривні з людини. Це на 2,22 гривні більше порівняно з нинішнім показником.

Для приватного сектору пропонують встановити суму 93,70 гривні на одну особу. Зростання становитиме 2,31 гривні, або близько 2,5%.

У компанії наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане виключно зі збільшенням виробничих витрат. Передусім ідеться про дорожче пальне, без якого неможливо забезпечити регулярний збір та перевезення відходів.

Представники міської влади зазначають, що всі матеріали з економічним обґрунтуванням відкриті для ознайомлення. Після аналізу документів виконавчий комітет визначить, чи набудуть запропоновані зміни чинності.

До моменту ухвалення рішення мешканці продовжать оплачувати послугу за діючими розцінками. Про можливу дату введення нової вартості міська рада повідомить окремо.

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