Прогноз погоди з 4 по 10 березня у Запоріжжі передбачає насичений тиждень із поступовим потеплінням.

За прогнозом з 4 по 10 березня у Запоріжжі, перші дні тижня принесуть прохолодну та хмарну погоду, але без суттєвих опадів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 4 по 10 березня у Запоріжжі надали на сайті sinoptik.ua.

4 березня небо над містом буде суцільно затягнуте хмарами. Вночі температура опуститься до +1°, відчуття холоду посилюватиметься через пориви вітру 3–3,5 м/с.

Вдень повітря прогріється до +4°, але хмарність залишатиметься високою, тому сонце майже не з’являтиметься. Атмосферний тиск коливатиметься між 757 і 760 мм рт. ст.

5 березня атмосфера на вулиці залишатиметься переважно похмурою. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7°, а вночі температура опуститься до +2°, створюючи відчуття прохолоди ранкових годин.

6 березня прогноз погоди з 4 по 10 березня у Запоріжжі вказує на сонячні промінці, що з’являтимуться рідко, але переважно день залишатиметься хмарним. Температура вдень досягне +4°, а вночі залишатиметься близько +1°.

7 березня погодні умови зміняться: вдень на небі з’являться хмари, які ввечері розсіються. Денна температура підніметься до +3°, а вночі очікується близько 0°.

8 березня хмарність частково зменшиться, але день все одно залишатиметься переважно похмурим. Денна температура досягне +7°, а вночі очікується 0°.

9 березня у місті зранку буде безхмарно, і ясне небо протримається протягом усього дня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8°, вночі температура залишатиметься близько 0°.

День 10 березня буде з ясним небом. Денна температура досягне +9°, вночі – 0°. Вітер слабкий, 2,6–3,7 м/с, вологість 41–89%.

