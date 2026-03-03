Усі, хто потребує прихистку, можуть розраховувати на безкоштовне житло для ВПО в Львівській області, яке готове приймати переселенців негайно.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області готове приймати переселенців у рамках державної підтримки, повідомляє Politeka.

Ініціатива дозволяє внутрішньо переміщеним особам отримати тимчасовий прихисток у безпечних умовах.

У регіоні оформлення заявок відбувається через портал «Дія» або у місцевих органах самоврядування. Житло надають з державного фонду терміном до 12 місяців із можливістю продовження, якщо інших варіантів немає.

Розподіл приміщень здійснюють за бальною системою. При оцінці враховують соціальні умови, склад родини та ступінь потреби. Першочергово забезпечують проживання багатодітним сім’ям, родинам з дітьми, вагітним жінкам, особам з інвалідністю та літнім людям, чиї оселі пошкоджені або зруйновані. Мінімальна площа становить шість квадратних метрів на кожного мешканця.

Щоб оформити тимчасове проживання, переселенці мають стати на облік у ЦНАПі, районній адміністрації або виконавчих органах громади. Кожному присвоюють унікальний номер для подальшого розгляду. Необхідні документи включають паспорт, довідку переселенця, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків та пільгові довідки. Факт втрати житла підтверджують члени домогосподарства письмово.

Відмову можуть надати лише у разі неповного пакета документів або недостовірної інформації. Таке рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Переселенцям без пріоритетного статусу радять користуватися сервісом «Прихисток», контакт-центрами громад або перевіреними волонтерськими платформами. Пропозиції житла проходять додаткову перевірку та оновлюються в реальному часі, що дозволяє оперативно знайти доступний варіант.

