Графіки відключень світла в Харківській області на 4 березня були сформовані заздалегідь для зручності українців.

Графіки відключення світла у Харківській області на 4 березня будуть введені через додаткові заходи, що триватимуть в межах регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються кілька громад регіону.

Графіки відключень світла в Харківській області на 4 березня були сформовані заздалегідь і пов’язані з виконанням планових ремонтних та технічних заходів, спрямованих на підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону. З 8:00 до 17:10 години триватимуть знеструмлення в селі Малий Орчик. Вони стосуються таких адрес:

Затишна — 9, 11–18, 20–24, 27, 44, 46, 45, 52, 54, 56, 58, 65, 67, 68, 78, 82

Квіткова — 2, 4–5, 7–11, 13, 15–21, 24, 26–27, 29, 35

Невилика — 1, 3, 5–6

Також з 8:00 до 17:10 години будуть вимкнення в селі Забарине. Обмеження триватимуть в будинках, що розташовані за адресами:

Садова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Кооперативна — 1–3, 4, 6–7, 9

Леніна — 23, 79

Центральна — 1–3, 5–11, 13–17, 2, 21, 6–9, 10А

Південна — 1–37.

Крім цього, з 8:00 до 17:10 години графіки відключення світла в Харківській області будуть введені в селі Залінійне на таких вулицях:

Вишнева — 41–44, 47–50, 54, 56, 58, 60, 66, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96

Польова — 1–3, 5, 8, 9, 11, 13, 15

Травнева — 1, 3, 7, 9, 10, 13, 16

До того ж з 9 до 17 години не буде світла в селі Манченки. Вони триватимуть за адресами:

Калиновий — 4–6, 25

Покровська — 9, 11Б, 25, 27, 27А, 33А

Сковороди — 1–11, 13, 15–18, 2, 2А, 3–10, 8А, 9

Центральна — 1–3, 5–8, 11, 13, 15, 17, 19, 23

Шевченка — 24

Руслана Гриценка (пров.) — 1, 3–5, 7–10

