Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области оформляется как онлайн, так и во время личного обращения.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусматривает разовую выплату в размере 6,5 тысяч гривен для определенных категорий населения, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется в рамках решения Кабинета министров и является продолжением государственной программы "Зимняя поддержка", которая действует уже второй год подряд. Ее цель – частично компенсировать расходы граждан в период холодов.

Вырученные средства имеют целевое назначение. Использовать их можно исключительно на приобретение медикаментов, теплой одежды и других необходимых вещей для зимнего сезона.

В 2025 году правительство оставило подход без изменений. Сумма пособия не пересматривалась, а начисление осуществляется единовременно каждому заявителю, отвечающему установленным условиям.

Право на выплату имеют дети из малообеспеченных семей, лица с инвалидностью, в том числе из числа внутренне перемещенных, а также несовершеннолетние под опекой или попечительством. В перечень также входят питомцы приемных семей и детских домов семейного типа.

Отдельной группой определены одинокие люди пенсионного возраста, которые не получают дополнительной финансовой поддержки из других программ.

Прием заявлений начался 20 ноября 2025 года. Денежное пособие для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области оформляется как онлайн, так и во время личного обращения.

Для подачи документов офлайн украинцам необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда Украины. Следует заметить, что дистанционный формат предусматривает использование приложения «Дія», позволяющего подать заявку без посещения учреждений.

