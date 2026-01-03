За рахунок цієї програми безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області допомагають скоротити щомісячні витрати та підтримати базову продовольчу безпеку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають через мережу гуманітарних хабів, роботу яких координують міські служби спільно з партнерськими організаціями, повідомляє Politeka.

Актуальний розклад видачі регулярно коригують залежно від кількості звернень і наявних ресурсів.

Пункти підтримки працюють як центри комплексної допомоги. Тут внутрішньо переміщені особи та люди старшого віку можуть отримати продуктові набори, а також консультації щодо соціальних виплат, субсидій і державних програм.

Окремий напрям передбачає супровід з адміністративних питань. Фахівці допомагають із документами, надають роз’яснення щодо реєстрації та адаптації після переїзду. Такий підхід дозволяє зменшити побутове навантаження на родини у складних життєвих обставинах.

Особливу увагу зосереджують на найбільш уразливих категоріях. Для літніх мешканців, осіб з інвалідністю та людей із хронічними захворюваннями додатково формують набори з товарами гігієни й речами першої необхідності.

Прийом громадян у хабах відбувається переважно у будні дні. Під час звернення проводять реєстрацію, уточнюють індивідуальні потреби та інформують про доступні формати підтримки. Графіки видачі публікують в офіційних інформаційних каналах міста.

Мешканцям радять регулярно перевіряти офіційні повідомлення, адже умови та дати видачі можуть змінюватися.

