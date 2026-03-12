Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області доступне у приватних домоволодіннях із базовими зручностями та взаємною побутовою підтримкою.

У сільській місцевості поблизу Запоріжжя та у Вільнянському районі відкрито доступ до безкоштовного житла для ВПО в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Оголошення орієнтовані на тривале розміщення жінок із мінімальними побутовими вимогами. За 30 км від обласного центру в напрямку Харкова пропонують кімнату в будинку з пічним опаленням. Приміщення обладнане швидкісним інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою, мікрохвильовою піччю, електродуховкою та іншою кухонною технікою. Власник самостійно заготовляє дрова та може допомогти з оформленням довідки про проживання і реєстрацією. Від мешканки очікують участі у прибиранні, готуванні їжі та щоденних справах.

Ще один варіант розташований у Вільнокур’янівському Вільнянського району. Там надають окрему кімнату для жінки віком 27–45 років, яка опинилася у складних життєвих обставинах. У будинку три приміщення, пічне опалення, балонний газ, швидкісний вайфай та побутова техніка. Туалет розташований надворі. Локація тихо розташована поруч із річкою, до міста курсують маршрутки, а також доступний під’їзд автомобілем.

В обох випадках проживання безкоштовне, проте мешканки просять підтримувати порядок і дотримуватися домовленостей.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області доступне у приватних домоволодіннях із базовими зручностями та взаємною побутовою підтримкою.

Також варто зауважити, що потенційним мешканкам радять заздалегідь уточнювати всі нюанси побуту для того, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

