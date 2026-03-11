Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відповідає реальним економічним показникам галузі.

З початку 2026 року в Одеській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися водопостачання та каналізації у місцевих громадах через зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії, що вплинуло на витрати підприємств.

Кубометр води тепер коштує 38,87 грн — на 7,2% більше, ніж раніше. Вартість відведення стоків підвищено до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередню ставку.

У «Водоканалі» пояснюють, що старі тарифи покривали лише близько 91% реальних витрат. Додаткові кошти спрямовуватимуть на оплату праці персоналу, енергоресурси та обов’язкові соціальні нарахування. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відповідає реальним економічним показникам галузі. Мешканцям радять передавати показники лічильників, економно користуватися водою та планувати щомісячні витрати заздалегідь.

Місцева влада закликає уважно перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна допомога, що частково компенсує додаткове фінансове навантаження.

Раціональне споживання ресурсів допомагає підтримувати стабільність мереж і зменшує ризики аварій у будинках.

Подальші зміни тарифів будуть ухвалюватися з урахуванням економічної ситуації та фактичних показників роботи підприємств, тому мешканцям варто регулярно стежити за оновленнями та планувати бюджет.

