Електрику вимикатимуть у визначені години, відповідно до затвердженого графіка відключень світла на 12 березня.

У Вінницькій області 12 березня заплановані тимчасові відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Згідно з інформацією енергетиків, обмеження електропостачання будуть проводитися в різних районах міста з метою ремонту та профілактики мереж. Електрику вимикатимуть у визначені години, відповідно до затвердженого графіка відключень світла на 12 березня, щоб забезпечити безпечну та надійну роботу системи у подальшому.

З 9 до 16 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Кожухів. Обмеження діятимуть на вулицях:

40-річчя Перемоги: 1, 3, 43, Б/Н

Брацлавська: 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 19, 20Н, 21Н, 22Н, 23А, 23Н, 31

Заліванського: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лісова: 1, 1А, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58

З 9 до 16 години будуть тривати обмеження в населеному пункті Трибухи. Проте вимикатимуть світло лише в будинках за наступними адресами:

Весняна: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46

Зелена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Лісна: 1, 1А, 1Б, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61

Партизанська: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 27

Самойлюка: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Сонячна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А

З 10 до 13 години населний пункт Липець чекають додаткові графіки, які токркнуться наступних адрес:

Бажана: 1, 2, 5, 6;

Б. Хмельницького: 1А, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 65А;

Валентина Вруцького: 12, 14, 14А, 16;

Вінницька: 2, 8, 9, 10, 12, 14;

Грабчака: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22;

Дорошенка: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 23;

Зелена: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

І. Франка: 35, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 48;

Копитка: 59, 59Г, 62А;

Космонавтів: 1, 3, 19;

Лебедина: 11, 14, 32, 33;

Олени Пчілки: 55, 66;

Польова: 1, 5, 8;

Сагайдачного: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 29;

Садова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

Скакунська: 19, 21, 25, 27, 36.

