У Запоріжжі продовжують працювати пункти, де час від часу доступні безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають у різних районах міста через гуманітарні штаби та благодійні організації, повідомляє Politeka.

Йдеться про надання безкоштовних продуктів для ВПО, пенсіонерів, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та малозабезпечених сімей у Запоріжжі.

Водночас, графіки видачі та умови участі можуть змінюватися, тому містянам рекомендують регулярно перевіряти інформацію на офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах.

Один із напрямків допомоги забезпечує Гуманітарний штаб, який працює з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00 в різних районах міста.

Пункти прийому громадян діють в Олександрівському районі у приміщенні КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР на вул. Гоголя, буд.60, у Заводському районі - на вул. Ринкова, буд. 2.

Окрім цього, у місті працює Благодійний фонд «Карітас», який надає гуманітарну та психологічну підтримку людям, постраждалим від війни, а також самотнім літнім людям і важкохворим.

Організація також забезпечує безоплатний догляд вдома для осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Деталі можна уточнити за телефонами +380503224600 та +380678018896 або на сайті zp.caritas.ua.

Ще одним джерелом підтримки є Help ЗП ЮА, фонд гуманітарної допомоги для жителів міста. Звернення приймають за телефонами +38048518151458 та +380504545600.

Варто враховувати, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються залежно від наявності ресурсів, тому кількість наборів може бути обмеженою.

