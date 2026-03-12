Графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 березня будуть здійснюватися у визначені години.

У Вінницькій області на 13 березня заплановані тимчасові відключення світла через проведення профілактичних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про майбутні обмеження оприлюднили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Згідно з повідомленнями енергетиків, електропостачання тимчасово припинятимуть у різних районах міста для проведення ремонтних та профілактичних робіт. Графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 березня будуть здійснюватися у визначені години відповідно до затвердженого графіка, що дозволить забезпечити безпечну та стабільну роботу електромереж у подальшому.

З 8 до 17 години в селі Качанівка вимикатимуть електрику. Світло зникне в будинках за адресами:

В'ячеслава Паламарчука: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97

Зелена: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26

Коцюбинського: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49

Миру: 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80

Незалежності: 1, 2, 3, 4, 5

Перемоги: 1, 4, 5, 9

Свободи: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Шевченка: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 48

З 9 до 15 години в населеному пункті Кожухів триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони триватимуть на вулицях:

40-річчя Перемоги: 1

Брацлавська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 40Н, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Володимира Винниченка: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Гагаріна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Голованюка: 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76;

Затишна: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20

Кармелюка: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

Кооперативна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

Лесі Українки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Лісова: 1

Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71

Північна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61

Підлісся: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50

Польова: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Садова: 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 47, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 69, 70А, 73, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 91, 93, 94, 95, 98

Цегельна: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44

Шляхова: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: як це вдарить по кишенях.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: які зміни введено.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці: як можна отримати цю підтримку.