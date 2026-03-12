Прогноз погоди з 13 по 22 березня в Харкові показує, що найближчі дні принесуть змінну хмарність та опади у середньому та кінці тижня.

Прогноз погоди з 13 по 22 березня в Харкові почне передбачає багато сонячних днів, які зміняться на невелике похолодання, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 13 по 22 березня в Харкові надали метеорологи на сайті sinoptik.ua.

13 березня вранці та вдень небо буде чистим, а температура вдень сягне +14°. Такі умови триватимуть і 14 та 15 березня, коли вдень стовпчик термометра підніметься до +15°.

Вночі та вранці повітря буде прохолодним, близько +3–4°, що робить ранки ще свіжими для прогулянок.

З 16 березня атмосфера на вулиці дещо зміниться. Увесь день буде хмарним, ранковий дрібний сніг поступово перейде у дрібний дощ, який триватиме до пізнього вечора.

17 березня очікується хмарність з можливістю невеликого дощу у другій половині дня, проте до вечора опади закінчаться. У цей період температура вдень залишатиметься близько +7°, вночі опускаючись до +3°.

18 березня сонце рідко показуватиметься з-за хмар, але опадів не передбачається. 19 березня день та вечір порадують ясним небом після похмурого ранку. Температура вдень підніметься до +10°, вночі близько +2°.

20 березня ранкове небо буде безхмарним, але вже вдень хмари з’являться та протримаються до вечора, без опадів. 21 та 22 березня у місті утримається хмарна погода протягом дня, температура вдень залишатиметься близько +11°, а вночі +3°.

Таким чином, прогноз погоди з 13 по 22 березня в Харкові обіцяє перемінні умови: від ясних днів у кінці тижня до хмарності та незначних опадів з початку наступного тижня. Тож місцевим мешканцям варто бути готовими до природних сюрпризів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харківській області: в ПФУ розкрили, кому передбачено надбавку.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме пропонують благодійники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харкові: чого варто чекати українцям.