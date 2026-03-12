Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з переліком населених пунктів, де заплановані графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 березня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 березня охоплять лише окремі населені пункти регіону, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з переліком населених пунктів, де заплановані графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 березня, та врахувати ці перебої під час планування своїх справ, щоб уникнути непередбачуваних незручностей у побуті.

З 8 до 17 години будуть вимкнення в селі Созонівка, проте знеструмлення торкнуться лише окремих вулиць:

Академічна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 21А, 21Б, 22-23, 25, 27

Вишнева — 6-10, 10А

Героїчна — 1-7, 9, 11

Дружби — 2-5, 8, 10-11, 15, 19, 21

Калинова — 2-10

Квартальна — 1-4, 7а, 10

Квіткова — 1, 1А, 2-4, 4А, 7-8, 10, 12, 132, 14-16, 19-20, 211, 22, 24, 26

Козацька — 1-10

Миру — 3-12, 14, 16, 18-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-35, 38, 40, 44, 52, 56, 60

Набережна — 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 5-10, 12-19, 21-31, 31А, 32-39, 41, 43-48, 51-59, 61, 61А, 62-65, 65а, 66-69, 69а, 70-88, 91-94, 95А, 97-100, 105-106, 108-112, 112А, 113-119, 121, 123-126, 128-129, 131-132, 134, 136-137, 140-142, 144, 147, 149-154, 157-158, 161, 163-164, 166-177, 179-180, 180А, 182-185, 190-192, 192а, 193, 195, 198, 198а, 200-213, 213А, 213Б, 214-215, 217-220, 222, 224, 226, 230, 236-238, 242, 244а, 246, 248, 250, 252

Паркова — 3-4, 4б, 4Г, 6-8, 10-14

Польова — 3, 5, 7, 9, 11, 13

Садова — 1-3, 3а, 5, 5А, 7-26, 29-30, 32, 36

Світла — 4, 6

Середній пров. — 1, 4, 6

Степова — 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 28, 30-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52

Степовий пров. — 8-9

Травнева — 1, 5а, 9, 11, 13

Центральна — 9, 11, 13, 15, 17

Чигринова — 1, 1А, 2-7, 81, 9, 11, 12а, 12Б, 12В, 14, 16

Шкільна — 3-5, 8-10, 12, 36

З 8 до 17 години через плановий ремонт триватимуть вимкнення в населеному пункті Підгайці. Обмеження охоплять такі вулиці:

Авіаційна — 1-3, 6-7, 13, 15-17, 19, 21

Б. Хмельницького — 1, 1А, 2, 2Б, 3-4, 4А, 5-9, 11-13, 13А, 15, 17, 19, 21-22, 24-25, 28-29, 31-33

Весела — 8

Ветеранська — 1

Грушевського — 1, 1А, 2, 2А, 3, 5, 7-12, 12А, 16, 16А, 17-19, 22-23

Дачна — 95

Зарічна — 2, 4, 11, 13-21, 23, 26, 28-30, 31А, 31Б, 32, 33А, 39, 41, 43, 45, 47, 51

Київська — 15, 17, 21, 25, 29

Козацька — 1-3, 7-8, 10-11, 14, 16, 18-20, 22-23, 26, 28-29

Ливарна — 5-6, 20, 25

Литвинова — 1, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8а, 10, 20, 20А, 24, 1288-1289

Молодіжна — 3, 5-6, 8-9, 12-13, 15, 15а, 16

Монтажна — 5

Офіцерська — 1, 1а, 2, 4, 8-9, 13, 20, 25, 27, 1297-1298

Спортивна — 1, 3, 10

Степова — 1-18, 20, 20Б, 21-22, 24-25, 25а, 26-28, 30-34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58

Східна — 1, 3, 3а, 3б, 3б/1, 3г, 7, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 49, 51, 53

Тарана — 20, 26

Тіниста — 1-5, 8, 10-11, 13-15, 17, 19-20, 22-24, 24А, 25, 27-29

Шахтарська — 8

Шевченка — 1-2

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що буде може стати реальністю для українців.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: пасажирам повідомили про нові тарифи.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: стало відомо, як виросли ціни на квитки.