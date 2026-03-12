Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко оцінив, яку стратегію обрала Україна проти росії і що нам для цього потрібно, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, після путіна у росії, можливо, щось і зміниться, адже зараз у російсько-українській війні дуже багато чого залежить конкретно і особисто від путіна.

«Одна зі стратегій, яка може бути, – це пережити путіна. Але для того, щоби пережити путіна, нам потрібна стійка підтримка Заходу, із чим зараз є проблеми. Ну, з об'єктивних причин, через те, що триває війна на Близькому Сході і що позиція Трампа дещо не така, як би нам хотілося», – коментує Олександр Мусієнко.

Також, продовжує експерт, вступ до НАТО залишається найсильнішою гарантією безпеки для України. Це факт, констатує він, але ми бачимо, що поки що, на жаль, немає консенсусу всіх членів НАТО щодо того, щоби прийняти Україну, хоча з часом це, звичайно, зміниться, але зараз ось такий стан речей, це потрібно розуміти.

«Хоча, знову ж таки, хоч НАТО і виглядає впевнено, є багато скептичних оцінок уже зараз. Хоча альтернативи такому блоку немає, але ми можемо думати про так звані малі союзи, тобто про договори і поглиблення співпраці з тими країнами, які на собі найбільше відчувають зараз російську загрозу. Тобто вони і є нашими природніми союзниками, з ними треба поглиблювати співпрацю», – пояснює Олександр Мусієнко.

