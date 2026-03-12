У Запоріжжі триває програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, яка надає продукти та соціальні послуги людям поважного віку, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює тих, хто втратив стабільний дохід, постраждав через бойові дії або проживає без сімейної підтримки. Видача проводиться у безпечних районах міста та прилеглих громадах, забезпечуючи базові потреби у харчуванні та гігієні, особливо у холодний період.

Особливу увагу приділяють громадянам з інвалідністю, людям із хронічними захворюваннями, самотнім пенсіонерам та тим, хто має обмежену мобільність. Координатори стежать, щоб допомога надходила до домогосподарств із найнижчим рівнем забезпечення та пошкодженим житлом після 24 лютого 2022 року.

Розподіл організовують благодійні фонди, серед яких «Карітас», у партнерстві з місцевими соціальними службами. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за чітким алгоритмом: з перевіркою даних, попередньою реєстрацією та контролем відповідності потребам отримувачів.

Крім матеріальної підтримки, фахівці пропонують консультації соціальних працівників і волонтерів, які пояснюють умови участі, допомагають заповнити документи та супроводжують громадян на всіх етапах отримання ресурсів. Програма дозволяє літнім людям підтримувати здоров’я, самопочуття та впевненість у повсякденному житті.

Координатори радять стежити за офіційними оголошеннями, щоб своєчасно отримувати інформацію про графіки видачі та доступні послуги.

Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує стабільну підтримку, дозволяє планувати щоденні потреби та зміцнює відчуття безпеки у складних умовах.

