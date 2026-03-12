Дефіцит продуктів у Львівській області загострює ситуацію на молочному напрямі та підсилює тиск на фермерів, повідомляє Politeka.

Закупівельна ціна сировини впала до 14 гривень за кілограм. Аналітики допускають подальше зниження до 10–12 гривень найближчим часом.

Рівень оплати наблизився до межі рентабельності. Невеликі господарства працюють майже без фінансового запасу.

Власники скорочують стадо, зменшують площі під силосом, частину худоби здають на м’ясокомбінати. Тимчасова пауза у виробничому циклі часто завершується повною ліквідацією бізнесу.

Гендиректор компанії «Альфа Фуд Імпекс» Максим Залізняк зазначає, що ферми на 100–200 корів ледве перекривають витрати. Великі комплекси з тисячами голів утримуються завдяки масштабу та оптимізації процесів.

Власниця сімейного господарства Катерина Скрильник говорить, що навіть виробництво крафтового сиру й продаж бичків не гарантують стабільного доходу. Додатковий тиск створюють нові вимоги до утримання тварин, подорожчання енергії та складний доступ до кредитів. У її населеному пункті кількість дійних корів за кілька років скоротилася з п’яти сотень до ста.

Керівник ферми «Перемога» Дмитро Соломаха попереджає: падіння до 10–11 гривень змусить скоротити третину або навіть половину поголів’я. Серед причин — перевиробництво та глобальні коливання вартості масла, сухого молока, сирів.

Виконавчий директор «Спілки молочних підприємств України» Арсен Дідур вважає, що конкурентну позицію збережуть комбіновані оператори, які поєднують вирощування й переробку та працюють із зовнішніми ринками. Невеликі об’єднання залишаються фінансово вразливими.

Фахівці радять дрібним виробникам переходити у нішеві напрями, розвивати власну переробку або робити ставку на органічний сегмент. Найближчими місяцями галузь може втратити частину малих учасників, а ціни залишатимуться низькими.

Експерти прогнозують поступове відновлення після третього кварталу 2026 року. Попит можуть підтримати країни Азії та Африки. Водночас результат залежатиме від здатності аграріїв скоротити витрати й утримати стадо.

Таким чином, дефіцит продуктів у Львівській області змушує підприємців переглядати стратегії, шукати нові канали збуту та адаптуватися до складних економічних умов.

