Доплати для пенсіонерів у Полтавській області змінилися з початку 2026 року, що дозволило частині українців отримати більші виплати.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області зросли після того, як з 1 січня 2026 року оновили розмір мінімальної пенсії, повідомляє Politeka.

Про доплати для пенсіонерів у Полтавській області розповіли на офіційному сайті ПФУ. Підвищення мінімальної пенсії стало базою для автоматичного перерахунку виплат за понаднормовий страховий стаж.

Збільшення стосується жінок із стажем понад 30 років та чоловіків із понад 35 років страхового стажу, включно з особами, які мають пільговий стаж за Списком №1.

За кожен рік роботи понад норматив громадянину додається 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Для прикладу, жінка зі стажем 40 років отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні у минулому році, а чоловік із таким же стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривень для чоловіків. Перерахунок здійснюється автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду окремо не потрібно.

Якщо страховий стаж значно перевищує норматив, сума зростає пропорційно кількості додаткових років.

Також доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть змінюватися після завершення трудової діяльності, адже Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій із урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Це означає, що новий розмір виплат застосовується вже з місяця, що настає після звільнення з роботи. Окрім цього, в 2026 році підвищено базові соціальні стандарти та проведено щорічну індексацію пенсій.

Вона частково компенсує вплив інфляції та зростання споживчих цін. Через це частина українців уже отримала підвищені виплати, а для інших збільшення стане помітним після запланованої індексації у березні.

