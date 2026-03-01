Графік відключення газу на тиждень з 2 по 8 березня дозволяє мешканцям підготуватися до тимчасових обмежень.

У Харкові та Гнівані оприлюднено графік відключення газу на тиждень з 2 по 8 березня у зв’язку з плановими роботами на мережах, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють на сайті Харківської міської філії "Газмережі", а також Гніванської міської територіальної громади.

У Харкові 4 березня 2026 року тимчасово припинять подачу газу в Основ’янському районі. Відключення стосуватиметься адрес:

вул. Аравійська, буд. 11/68, 13

пров. Крохмалівський, буд. 1–9, 11, 13-А

вул. Греківська, буд. 75, 86, 86А, 94, 98, 100

пров. Роз’їзний, буд. 56, 58, 60

вул. Гольдбергівська, буд. 108, 112

вул. Основ’янська, буд. 39, 54, 72, 86

вул. Заїківська, буд. 24

Мешканцям рекомендують перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ спеціалістам для перевірки внутрішньобудинкових систем після завершення робіт. Підключення відбудеться лише за наявності мешканців у квартирах.

У Гнівані, Вінницька область, тимчасове припинення подачі газу заплановано на 3 березня 2026 року з 09:00 по вул. Промислова, буд. №12, квартири 49, 53, 57, 61. Орієнтовне відновлення – о 13:00 того ж дня. Мешканців просять дотримуватися тих самих правил безпеки.

Повідомляється, що дотримання графіка допоможе безпечно завершити роботи та відновити газопостачання у визначені терміни.

Графік відключення газу на тиждень з 2 по 8 березня дозволяє мешканцям завчасно планувати користування системою та підготуватися до тимчасових обмежень.

Мешканцям радять стежити за оновленнями на сайтах місцевих газових служб, щоб дізнаватися про можливі зміни у графіку відключень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харківській області: в ПФУ розкрили, кому передбачено надбавку.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме пропонують благодійники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харкові: чого варто чекати українцям.