У Харкові та Гнівані оприлюднено графік відключення газу на тиждень з 2 по 8 березня у зв’язку з плановими роботами на мережах, повідомляє Politeka.
Про це повідомляють на сайті Харківської міської філії "Газмережі", а також Гніванської міської територіальної громади.
У Харкові 4 березня 2026 року тимчасово припинять подачу газу в Основ’янському районі. Відключення стосуватиметься адрес:
- вул. Аравійська, буд. 11/68, 13
- пров. Крохмалівський, буд. 1–9, 11, 13-А
- вул. Греківська, буд. 75, 86, 86А, 94, 98, 100
- пров. Роз’їзний, буд. 56, 58, 60
- вул. Гольдбергівська, буд. 108, 112
- вул. Основ’янська, буд. 39, 54, 72, 86
- вул. Заїківська, буд. 24
Мешканцям рекомендують перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ спеціалістам для перевірки внутрішньобудинкових систем після завершення робіт. Підключення відбудеться лише за наявності мешканців у квартирах.
У Гнівані, Вінницька область, тимчасове припинення подачі газу заплановано на 3 березня 2026 року з 09:00 по вул. Промислова, буд. №12, квартири 49, 53, 57, 61. Орієнтовне відновлення – о 13:00 того ж дня. Мешканців просять дотримуватися тих самих правил безпеки.
Повідомляється, що дотримання графіка допоможе безпечно завершити роботи та відновити газопостачання у визначені терміни.
Графік відключення газу на тиждень з 2 по 8 березня дозволяє мешканцям завчасно планувати користування системою та підготуватися до тимчасових обмежень.
Мешканцям радять стежити за оновленнями на сайтах місцевих газових служб, щоб дізнаватися про можливі зміни у графіку відключень.
