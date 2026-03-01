Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області впроваджується спільно з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році розпочалася в межах соціальної ініціативи, спрямованої на підтримку людей поважного віку та вразливих родин, повідомляє Politeka.

Програму реалізують у Харкові та Ізюмі.

У центрі уваги — домогосподарства, що зазнали руйнувань через обстріли або тривалий час перебували в небезпечних умовах. Основна ціль — відновити житло й забезпечити базові потреби.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає встановлення нових дверей і вікон, лагодження даху, відновлення стін чи стелі. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання.

Подати звернення можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні матері та батьки, вагітні жінки. Кожну заявку розглядають індивідуально, навіть якщо бракує окремих документів.

Для участі необхідно надати посвідчення особи, підтвердження права власності й довідки про доходи. Консультанти допомагають із підготовкою паперів та супроводжують заявників на всіх етапах.

Окремий напрям включає домашній супровід самотніх літніх громадян і людей із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці надають побутову підтримку та контролюють щоденні потреби.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області впроваджується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на покращення умов проживання.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями й звертатися на гарячу лінію для уточнення термінів подання документів. Ініціатива покликана зменшити фінансове навантаження та стабілізувати побут у складний період.

